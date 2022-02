Millioner på vej til hjemmepleje i fynsk kommune

De faste teams skal skabe bedre og mere individuel pleje for de ældre borgere, samtidig med at de ældre vil opleve, at færre forskellige kommunale ansatte kommer i deres hjem.

Den 7. juni 2021 modtog Hjemmeplejen Kerteminde et påbud grundet mangelfuld arbejdspraksis, og det skal de faste teams hjælpe med at rette op på.



Allerede i gang

De nye midler skal bygge videre på det arbejde, der allerede er sat i gang i kommunens hjemmepleje. Her lægges mere ansvar ud til frontpersonalet, mens en række dokumentationskrav minimeres.

Derudover vil man styrke de ældres livskvalitet ved at tilbyde borgerene mere individuelle forløb, der er tilknyttet hjemmeplejen.

- Med den nye målrettede indsats kan vi skabe den varige ændring af hjemmeplejen, som vi har en stålsat vision om at indfri, siger Jan Johansen.



Borgere tilknyttet hjemmeplejen oplever allerede nu, at færre forskellige medarbejdere kommer i deres hjem. De faste medarbejdere kender de ældre borgere bedre, og kan udnytte tiden mere effektivt og tilpasse hjælpen mere individuelt efter hvilke aktuelle behov og ønsker de ældre har.



- Både fra de ældre borgere, deres pårørende og vores medarbejdere i de faste teams får vi positive tilbagemeldinger om, at vi er på rette vej, siger Jan Johansen.



Også godt for de ansatte

For de ansatte i de faste teams betyder den nye organisering mere ansvar ved at udføre deres arbejde i samarbejde med resten af deres team. Den løbende sparring med kollegaerne giver ud over en øget arbejdsglæde bedre løsninger for borgerne.