Millionkøb i Kerteminde: Lego-arving køber fynsk gods

Skovsbo er opført i 1570'erne af Erik Hardenberg, der var én af sin tids rigeste mænd. Men der hvilede en tung skæbne over Hardenberg og hans hustru, Anne Rønnow.

Allerede som tre-årig blev hun moderløs, og selv døde hun i 1609 som den sidste af Rønnow slægten. Også Erik Hardenberg blev den sidste af sin slægts mandslinje.

Parret fik ti børn, hvoraf seks døde tidligt. Af de fire overlevende døtre var de to sindssyge. Intet under, at parret blev præget af tungsind, melankoli og stærk religiøsitet.

Det fortælles, at Anne går igen på Skovsbo. Spøgeriet kan undre, for hun var både from og godgørende.



Det fortælles også, at fru Rønnow engang fik opført det såkaldte Skovsbokrucifiks som takkeoffer. Krucifikset står endnu ved landevejen ved Skovsbo.



Vejkorset har givet anledning til spekulation om, hvorvidt Anne Rønnow mon var skjult katolik i tiden efter reformationen i 1536.

Kilde: VisitKerteminde