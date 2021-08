Minister på inspirationstur i Kerteminde: - Det er et problem, at vi har et system, der er for stift

For Christina Bank, der er sektornæstformand for FOA i Odense, burde man dog allerede for lang tid siden have grebet ind.



- Jeg synes, det er sindssygt alvorligt, og det har vi syntes i mange år, og vi har gjort opmærksom på det i mange år. Det er bare ærgerligt, at de først lytter nu, hvor det hele står på gloende pæle, siger hun.

Systemproblem

Ældreministeren medgiver, at der er problemer på ældreområdet. Særligt mener hun, at mængden af bureaukrati er problematisk.

- Det er et problem, at vi har et system, der er for stift til at se den borger, det menneske, den ældre, som det hele drejer sig om, og det betyder jo også, at vores ældrepleje bliver kvalt, hvis ikke vi får gjort op med bureaukratiet. Det, vi skal have tilbage i centrum, er omsorg.

- Det er jo sammen med den enkelte ældre. Medarbejdere skal kende den ældre, den ældres livsværdier. Hvad er det for et menneske? Hvad er det for et netværk, der er? Hvilke ressourcer er der, siger hun.

Ifølge Christina Bank er der dog brug for en større reformation af ældreområdet end blot at tænke ældres livsværdier ind i plejen.

- Vi har brug for at gentænke hele ældreområdet. Vi skal kigge på det med helt nye øjne og prøve at se på, hvad er det her for et arbejdsområde. Hvad er det for nogle arbejdspladser, vi har? Hvordan kan det være, at der ikke er nogen, der magter at arbejde på fuld tid, siger hun.