Missede vigtig ansøgningsfrist - kan gå glip af millioner

Syv ud af ti fynske kommuner har søgt fattighjælp, men tallet burde have været otte. I Kerteminde glippede man ansøgningsfristen med to dage.



Det skyldes en menneskelig fejl, forklarer kommunaldirektør Inger Marie Vynne i et skriftligt svar til TV 2 Fyn uden at komme nærmere ind på, hvad fejlen bunder i.

- Økonomichefen og jeg har efterfølgende sendt en anmodning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at komme i betragtning til puljen til trods for den overskredne ansøgningsfrist. Ministeriet svarede efterfølgende, at det ikke var muligt, skriver hun.

Kommunen ville have søgt om 20 millioner kroner. Det er netop det beløb, kommunen står til at skulle spare i budgettet i det kommende år.

Det er ikke en fast praksis, at Kerteminde Kommune søger fattighjælp, men i år havde borgmester Kasper Ejsing Olesen (S) bedt om, at det blev gjort.

- Det gjorde jeg, fordi selvom vi har godt styr på dette års budget, skal vi lave store besparelser på baggrund af teknikaliteter i udligningsreformen, og samtidig vil regeringen have mere velfærd. Så syntes jeg, vi kunne være berettiget for at opfylde det, siger borgmesteren til TV 2 Fyn.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyste til kommunen, at den under alle omstændigheder ikke ville komme i betragtning til at få del i de i alt 800 millioner kroner, der deles ud - selv hvis ansøgningen var sendt i tide.

Er der en, der skal sidde med røde ører, fordi der blev søgt for sent?

- Det er en personalesag i Kerteminde, siger Kasper Ejsing Olesen.

I alt har de fynske kommuner søgt om 208 millioner kroner.