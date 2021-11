Muligt kup på vej i Kerteminde: Konservative og Dansk Folkeparti forhandler lige nu

- De Konservative snakker meget om ordentlighed. Det her har intet med ordentlighed at gøre, siger Kasper Ejsing Olesen.

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger, har Klavs Norup Lauridsen mødtes med spidskandidaten fra Venstre, Jens Gantriis. De skulle eftersigende diskutere, hvor Venstre stod, hvis DF hoppede over til Konservative.

- Vi skylder borgerne i Kerteminde Kommune den brede konstituering, vi har nu. Så det er meget overraskende, hvis Konservative viser sig at løbe fra deres aftale, siger Kasper Ejsing Olesen.

Alex Haurand fra SF følger trop med kritikken.

- At konservative forsøger at forhandle konstituering samtidig med at de åbentlyst modarbejder selvsamme er ikke ordentligt, siger Alex Haurand og fortsætter:

- Hvordan skal man få tillid til dem igen?



Ingen kan få fat på Klavs Norup Lauridsen

Vi har på TV 2 Fyn forsøgt at få fat på Klavs Norup Lauridsen for at få hans forklaring på situationen, men det har ikke været muligt.

Ligeledes fortæller Kasper Ejsing Olesen, at han har forsøgt flere gange at få fat på Klavs Norup Lauridsen, men at det heller ikke er lykkedes ham.

Lone Kiilerich fortæller, at Terje Pedersen, valgt til byrådet for Dansk Folkeparti, er under stort pres lige nu. Terje Pedersen er syg lige nu, oplyser hun.