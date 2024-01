Museum vil forvandle mark til storslået vikingeland

Lige nu er det fem hektar landbrugsjord, men om tre år er det et levende vikingetidslandskab, der fortæller "beretter om kongeslægtens tilhørsforhold til jorden og egnen", og hvor gæster kan dufte, smage og trave rundt i det, der engang var vikingernes hverdag.

Sådan lyder det fra Vikingemuseet Ladby, der onsdag kan fortælle, at de har modtaget en donation på fem millioner kroner fra Nordea-fonden til at realisere ovenstående projekt.

"Gennem naturruter, legerute, levende dyr og mundtlig formidling skal vi invitere vores gæster ud i landskabet. Og gennem kopier af fynske runesten, markeringer af gravpladsen og synliggørelse af Ladbykongens gravhøj bliver områdets fantastiske arkæologi synlig over jorden. Sidst, men ikke mindst, så er tilgængelighed et vigtigt kriterie, for naturen, historien og landskabet skal være for alle,” siger Ane Jepsen, der er projektleder hos Østfyns Museer.