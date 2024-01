For nyligt fik Vikingemuseet Ladby indleveret et over 1.000 år gammelt dyrehoved, som var fundet i Aunslev ved Nyborg.

Og det er et usædvanligt artefakt, der nu er kommet i museets samling, fortæller Malene Beck, der er museumsinspektør ved Østfyns Museer, i videoen ovenfor.