Naboen ringede efter hjælp: Garage udbrændte natten til lørdag

Klokken 02.42 lød alarmen hos Beredskab Fyn. En nabo på Bovej i Langeskov havde opdaget, at det brændte i huset ved siden af.

Ifølge Fyns Politis vagtchef Ehm Christensen var branden opstået i garagen, der var indrettet som snedkeri.

- Den nedbrænder fuldstændig, oplyser han.

Kæmpe gløder kastet rundt

Øjenvidner på stedet fortæller, at garagen var omsluttet af et voldsomt flammehav, og at kæmpe gløder på størrelse med femkroner blev kastet højt op i luften.

Beboerne blev evakueret, og det lykkedes brandvæsnet at få den voldsomme ildebrand under kontrol, inden den nåede selve huset. Ingen kom til skade ved branden.

Brandårsagen er endnu ukendt for politiet, og i løbet af næste uge skal brandefterforskere undersøge, hvordan den branden opstod.

Foto: Local Eyes