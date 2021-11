Nadja vil genopbygge samfundet med udgangspunkt i Nordøstfyn

- Det var en mulighed for at få nulstillet alt og dermed en gigantisk historisk chance for at få genopbygget alt. Og den chance ville jeg ikke spilde, siger Nadja Pass.

Selvom hun til hverdag kører land og rige rundt for at hjælpe virksomheder og politikere med at redefinere deres tankesæt, så er hun glad for, at der i dagens anledning var kommet ekstra mange gæster til hende.

Styrker borgermusklerne

Det er nemlig ikke meningen, at hendes arbejde skal stå alene. Det kræver, at forskellige mennesker selv byder ind i dialogen, og der er valgfolkefesten en ideel mulighed.

- Det, jeg laver, er at styrke vores borgermuskler, så vi også imellem valgene er engagerede og lytter mere aktivt til politikerne, så man er mere klædt på til de her store begivenheder.

- Politikerne kan jo komme med noget andet. Så jeg har moret mig ret meget med kombinationen af deres flyers og mine kort, siger Nadja Pass.

For Nadja Pass er det også personligt en spændende periode, for hun har kun boet i Kerteminde i et år, så det er første gang hun selv skal stemme.