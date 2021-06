Nu begynder badesæsonen: På disse fynske strande er der livreddere

Fredag smutter landets folkeskoleelever på sommerferie, og i næste uge vender også de varme sommertemperaturer tilbage. Den kombination får formentlig mange fynboer til stranden.

På Kerteminde Nordstrand og Christiansminde Strand i Svendborg har Trygfondens livreddere torsdag åbnet for badesæsonen. Det er de eneste to steder, der vil være livreddere på Fyn i løbet af sommeren.

- Åbningsdagen skal forløbe som alle andre dage på sæsonen. Vi er her for at skærpe sikkerheden på strandene og sørge for, at badegæsterne får en god oplevelse, fortæller Dan Izhar-Larsen, der er kystlivredder på stranden i Kerteminde.

Derfor er livreddende førstehjælp ikke kun hans eneste opgave, når han har vagt i livreddertårnet.