Nu er vandet rent igen: Sommerhusområde slipper for at koge vandet

Forureningen med coliforme bakterier i drikkevandet ved Langø Strand ved Kerteminde er et overstået kapitel, og kogeanbefalingen af drikkevandet er igen ophævet.

Det bekræfter driftschef hos Kerteminde Forsyning, Martin Roar Nielsen.

- Der er blevet taget prøver hver eneste dag, men vi får først svar fra prøverne 18 timer efter. Tirsdag lå værdierne så lavt, at vi kunne ophæve kogepåbudet.

- Vi har hver eneste dag været ude for at skylle og tage vandprøver. Det har vi gjort i samarbejde med en embedslæge og myndighederne, så værdierne for de coliforme bakterier har kunne komme under kogeanbefalingen, siger Martin Roar Nielsen.

Siden onsdag i sidste uge har beboerne i området skulle koge drikkevandet inden brug, da der i drikkevandet ved Langø Strand blev fundet coliforme bakterier over grænseværdierne.



Svært område

I og med Langø Strand er et sommerhusområde, har det været svært for Kerteminde Forsyning at komme problemet til livs.

Ifølge Martin Roar Nielsen ligger sommerhusområdets forbrug meget lavt, hvilket betyder, at vandrørene ikke nær så ofte bliver skyllet igennem.

- Problemet er, at bakterien kommer ud i et område, hvor der er lavt forbrug, hvilket betyder, at det tager længere tid at skylle alle rørene igennem.

På Kerteminde Forsynings hjemmeside skriver selskabet også, at man skal skylle sine egne vandrør igennem og lade vandet løbe i 15 minutter inden brug. På den måde er du sikker på, der ikke er coliforme bakterier i dine vandrør.



Grunden til vandets forurening var et dæksel til en rentvandstank, som ikke var i orden - og Martin Roar Nielsen ser sagen som uheldig. Han er dog også bevidst om, at de skal være mere opmærksomme.

- Vi laver løbende tilsyn, og det var bare uheldigt med dækslet. Men vi skal være mere opmærksomme på, at det ikke skal ske andre steder fremover.

Kerteminde Forsyning har kontaktet alle berørte beboere, som enten har fået besked gennem brev i deres postkasse eller via selskabets sms-ordning.

Sommerhusområdet ved Langø Strand er igen i orden, men et andet sted på Fyn kæmper de aktuelt med coliforme bakterier i vandet.