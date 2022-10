Nu Festival stopper: - Det skal stå som en hyldest til Lars Høgh

Nu festival er afviklet for sidste gang.

Festivalen, der blev skabt af rockmusikeren Michael Falch, fodboldlegenden Lars Høgh og koncertarrangøren Hans Thomsen, blev afholdt første gang i 2021.

- Efter den første festival, som var Lars Høghs store drøm at realisere, lovede Hans Thomsen og jeg ham, at vi nok skulle stå i spidsen for at gennemføre festivalen endnu en gang, også selvom Lars måske ikke selv ville kunne medvirke, skriver Michael Falch på Facebook.

Da festivalen åbnede i år var det uden Lars Høgh. Derfor stod det også klart, at det måske var for sidste gang.

Da Michael Falch og Lars Høgh mødtes for sidste gang, havde Lars Høgh et brændende ønske om, at festivalen skulle stables på benene én gang mere.

Med og for Lars Høgh

- Han ville så gerne have, at det skulle ske én gang mere, også selvom han ikke selv kunne være med, sagde Michael Falch til åbningen af Nu Festival 2022.



Det er nu helt sikkert, at der ikke bliver flere, skriver Nu Festival, skriver han på Facebook.

Michal Falch skriver, at første år var med Lars Høgh og i år for Lars Høgh.

- Vi ønsker at lade disse to smukke begivenheder stå for eftertiden som en værdig hyldest til Lars Høgh, skriver Michael Falch på Facebook.

Hans Thomsen takker alle, der har været med til at få festivalen op at stå, selvom det har været under svære personlige omstændigheder.

- Vi byggede vores intime festival på de principper, som Lars Høgh, Michael Falch og jeg i vores synergi kunne se for os, med backing fra dybt engagerede professionelle rådgivere som den nu afdøde advokat, Jørn Bonnesen.



Nu Festival har alle år været et charity-event, hvor overskuddet er gået til kræftforskningen.

- Derfor har Hans og jeg, familien Høgh og alle i vores set up nu kun tilbage at uddele overskuddet fra dette års festival til lægerne bag forskning i bugspytkirtelkræft, skriver Michael Falch.

Overskuddet ser i år ud til at blive betydeligt større end sidste år, men det præcise tal vil først vise sig, når festivalen færdigør regnskabet i begyndelsen af 2023.

Da Nu Festival blev afviklet for sidste gang, var det landstræner Kasper Hjulmand og Michael Falch, der åbnede den sammen.