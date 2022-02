NU Festival udsolgt på få minutter: - Vi skulle sgu vise Lars Høgh, at vi laver en festival for ham

Mange følelser

Når Lundsgaard Gods ved Kerteminde fredag den 9. september igen åbner gården til festival, bliver det med store følelser.

Kort inden Lars Høgh i december døde efter et længere kræftforløb, havde de tre arrangører fælles besluttet, at festivalen skulle have sig en omgang mere. 2022-udgaven får Lars Høgh desværre ikke lov til at opleve, men Hans Thomsen forsikrer, at han er med i ånden.