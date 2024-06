- Vi sætter stor pris på den gode og konstruktive dialog med Kerteminde og Odense Kommune, og vi er naturligvis tilfredse med, at byrådet i Kerteminde nu har besluttet at gå videre med planlægningsprocesserne for udviklingsplanerne på Odense Havn hurtigst muligt, udtaler direktør for Odense Havn Carsten Aa.

Det drejer sig om et udvidelsesprojekt på Lindø og ved Dræby Fed på hver en million kvadratmeter. Havneudvidelsen har mødt modstand blandt andet fra bekymrede naboer.