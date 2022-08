Nu kan mændene nusse mere om deres poder Nye barselsregler er trådt i kraft

Flere fynske fædre kan nu se frem til mere tid med deres børn, og det betyder, at de fynske kommuner nu forventes at oprette initiativer, der er rettet mod faderen.



Tilbuddene til mændene er vidt forskellige fra kommune til kommune. Men noget af det, mange fædre efterspørger, er under alle omstændigheder fædregrupper, hvor mænd kan mødes i fællesskab og snakke om oplevelser og udfordringer.



En af dem, der netop gerne vil mødes med andre fædre, er René Ørsig Hansen fra Langeskov, der i dag begyndte sin sommerferie med datteren Laura efterfulgt af endnu en måneds barsel.

Og han glæder sig.

- Jeg ser i hvert fald frem til at have otte uger sammen med den her lille fis her, siger René Ørsig Hansen.

Han glæder sig også over, at fædre fra i dag kan se frem til 11 ugers barselsorlov.

- For mig personligt er mere barsel bedre, men der er nok nogle familier, hvor det vil være en udfordring, forestiller jeg mig.

Han er selv på den gamle ordning og nøjes med fire uger.

- Laura er fra september sidste år, så det er derfor, at jeg er inde under den gamle barsel, men havde det været den nye, skulle jeg have fundet en måde at forvalte de her uger på, siger han.

Tilbud fra Kerteminde Kommune

For at forberede sig til far-rollen har René Ørsig Hansen allerede deltaget i et tilbud fra Kerteminde Kommune, der over tre eftermiddage har forsøgt at klæde fædrene på til deres nye rolle.

- Det synes jeg faktisk var rigtig godt, men jeg kunne godt have tænkt mig noget mere undervisning. Vi havde en enkelt dag i forhold til noget tryghedscirkel, det kunne jeg godt have tænkt mig langt mere af.

Men han savner en fædregruppe, hvor han kan udveksle erfaring med andre fædre.

- Det der med lige at møde nogle andre fædre, der står i samme situation.

Det har man allerede i flere fynske kommuner, og måske er tilbuddet også på vej i Kerteminde.

- Det gør jo noget, når man mødes med andre fædre. Og jeg tror også, det betyder noget at mødes med andre fædre, uden at mødrene er med, siger Alex Haurand (F), der er formand for Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Hvis ikke mændene bruger de ni ugers ekstra barsel, bortfalder de, og det synes René Ørsig Hansen er ærgerligt.

- Det betyder jo også for nogen, at de her unger skal tidligere i dagpleje. Om der så er pladser til det og normering til det, det aner jeg ikke. Det kunne jeg godt være lidt bekymret for.

Den udfordring tager man dog i stiv arm i Kerteminde Kommune.

- Der er blandt andet det her med lønforskellen mellem kvinder og mænd, så vi har mange udfordringer i det. Hvorvidt vi så er gearet til pasning af de mange børn, vi har fået, der må jeg sige, at vi er lidt på bagkant der, griner Alex Haurand og fortsætter:

- Der bliver bare produceret ualmindelig mange børn i øjeblikket.

Nordfyns Kommune tror på den nye barselsordning for mænd

Også på Nordfyn tror man, at langt de fleste mænd vil benytte tilbuddet om 11 ugers barsel.

- Jeg tror ikke, vi får noget særligt stort pres på den kommunale pasning ved at fædre skal være tvunget til at være på barselsorlov i de ni ekstra uger. Jeg tror, at langt de fleste vil benytte sig af den mulighed, siger direktør for Børn og Unge i Nordfyns Kommune Karsten Poulsen.

Kommunen har forberedt sig, så man er klar til at imødekomme fædrenes behov.

- Noget af det, vi ved virker i forhold til kvinderne, det er at sætte dem sammen i mødregrupper. Og vi tror på og ved også fra andre erfaringer, at det at samle fædre på barsel, det har en god virkning, så det kommer vi også til at gøre her, siger Karsten Poulsen.

Der bliver brug for flere tilbud til nybagte fædre med de nye barselsregler. Det forudser mænd, der har prøvet det.