Ny aftale skal holde hånden under lærlinge: - Jeg hilser den meget velkommen

På et værksted i Langeskov er Mikkel Butler i gang med at lære at svejse.

Han er lærling hos Ib Andresen Industri og en af dem, der stadig møder på arbejde, på trods af at virksomheden har sendt 70 ansatte hjem under coronakrisen.

Vi er parate til at investere i folk. Også i tider, hvor det ser lidt svært ud Bjørn Thorsen, direktør, Ib Andresen Industri

Men Mikkel Butler er kun glad for stadig at have sin hverdag i virksomheden, hvor han har været siden januar 2019.

- Det er aldrig den samme opgave, du kommer ud til to gange, synes jeg. Hvis du gør, er det, fordi du ikke gjorde det rigtigt første gang, siger han.

Læs også Brancheforening forventer masser af konkurser: - Vi har stadig forhåbninger, siger Gislev Rejser

Det var nemlig ikke alle Mikkel Butlers medstuderende, der som ham endte med at få en praktikplads. I flere år har der været problemer med at finde nok pladser til lærlinge fra erhvervsuddannelser.

Coronakrisen presser

Det i forvejen pressede praktikområde er også blevet ramt af coronakrisens indtog.

I april meldte arbejdsgiverforeningen Tekniq ud, at antallet af uddannelsesaftaler mellem lærlinge og arbejdsgivere var faldet med 80 procent på smedeuddannelsen og 85 procent på industriteknikeruddannelsen i perioden mellem 12. marts og 29. april 2020.

Læs også Nu slår corona for alvor igennem: Ledigheden eksploderer på Fyn

Da Mikkel Butler søgte praktik var situationen bedre, men det krævede stadig mange ansøgninger og samtaler at få en plads.

- Jeg var heldig at få en plads lige et kvarter fra, hvor jeg bor, siger han.

Regeringen og arbejdsmarkedets indgik torsdag ny aftale i håbet om at afhjælpe problemet med det sparsomme antal praktikpladser. Den skal holde hånden under praktikpladserne under coronakrisen, samtidig med den skal fungere som en håndsrækning til virksomhederne.

5,4 milliarder kroner kommer tilbage

Aftalen betyder blandt andet, at private virksomheder kan få løntilskud på 75 procent til deres lærlinges løn i perioden mellem 1. maj 2020 og 31. december 2020. For fremtidige lærlinge er tilskuddet på 90 procent af lønnen.

Og det betyder meget for virksomhederne, mener den administrende direktør hos Ib Andresen Industri, Bjørn Thorsen. For lærlinge er vigtige for faget, lyder det.

- Jeg synes, vi har en forpligtelse til at tage lærlinge, således at metalindustrien fortsætter med kompetente medarbejdere fremadrettet.

- Der er mangel på lærerpladser, og derfor hilser jeg den hjælpepakke meget velkommen, siger han.

Læs også Webbureau med ugentlig yoga: Danmarks sundeste arbejdsplads ligger i Odense

Pengene i den nye aftale kommer fra den såkaldte AUB-ordning (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

I en længere årrække har danske virksomheder indbetalt for meget til ordningen, og derfor forventer man at have en samlet opsparing på 5,4 milliarder kroner ved udgangen af året. Det er de penge, der nu kommer tilbage til virksomhederne.

Samtidig justeres indbetalingen, så virksomhederne i fremtiden ikke betaler for meget.

Katastrofe, hvis der ikke var grebet ind

Finn Buch, der er lærlingeansvarlig hos Ib Andresen industri, mener det er vigtigt, at de fynske virksomheder er opmærksomme på, at der fortsat er nok praktikpladser.

- Vi er blandt andet med i et netværk, der forsøger at få tiltrukket nogle flere til metalindustrien, og det er en af de veje, man er nødt til at gå - at samarbejde om det. Eventuelt dele flere lærling, så der opstår flere lærepladser.

Læs også Fynsk virksomhed om coronapakke: - Et skridt i den rigtige retning

Den betragtning er direktør Bjørn Thorsen enig i.

- Vi regner jo med, at den her coronakrise er kortvarig, og bagefter skal vi jo i gang igen, og der har vi brug for medarbejderne. Sagt på en lidt anden måde, så er vi parate til at investere i folk. Også i tider, hvor det ser lidt svært ud, siger han.

Også hos Syddansk Erhvervsskole er man tilfreds med den nye aftale. Det fortæller formand Lars Henning Hansen.

- Vi har jo brug for faglærte medarbejdere i alle forskellige slags fag. I forvejen er der for lidt søgning til erhvervsuddannelserne, så det ville have været en katastrofe, hvis ikke der var nogen, der havde grebet ind.