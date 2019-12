3D-printeren i Thomas Nørtoft Thomsens værksted snurrer og snurrer.

Det er svært at se, hvad den præcist foretager sig, men tråd for tråd samler den en ny hånd af carbonfiber.

Thomas Nørtoft Thomsen startede med for cirka 4 år siden med at fremstille en K1-hånd, hvor opskrifterne florerer på nettet.

Siden har han eksperimenteret, forbedret og skiftet ud.

3D-printeren er siden blevet skiftet ud tre gange med en større og bedre.

Thomas Nørtoft Thomsen bruger meget tid i sit 3D printer-værksted.

- Jeg gjorde det i den helt forkerte rækkefølge. Man tror, man er supermand fra dag ét og kan printe hænder og alt muligt. Men jeg skulle nok bare have startet med at printe en terning, som alle andre gør. Det var ikke særlig godt til at starte med, men det er nok derfor, jeg er blevet så god til det i dag, siger Thomas Nørtoft Thomsen.

Han har fremstillet mellem 35 og 40 forskellige hænder, hvor omkring ti af dem har vist potentiale og er blevet forbedret.

I dag bærer hans egen søn Marc en hånd med 16 gear. Det vil sige, at han kan styre håndens bevægelser med stor præcision.

Marc demonstrerer sin favorithånd her:

Thomas Nørtoft Thomsen havde ligesom den fynske familie oplevelsen af, at det eksisterende offentlige system havde svært ved at finde hjælpemidler til Marc.

Marc fik ligesom fynske Tristan tilbudt en knivholder. Et hjælpemiddel, som Thomas mener, at han selv kunne have "banket sammen på et par dage".

Han mener, at 3D-print er overset som en vej til hjælpemidler. Både hos kommunerne, der bevilger hjælpemidler, og hos bandagisterne, der ofte er involveret i produktionen af hjælpemidler.

- Jeg ved ikke, hvordan en bandagistuddannelse foregår. For jeg har aldrig interesseret mig for det. Men jeg vil mene, at 3D-print er fremtiden. Om det er for bandagister eller NASA.

Ifølge Thomas Nørtoft Thomsen har den amerikanske rumfartsorganisation nu valgt at tage en 3D-printer med i rummet i stedet for værktøj og reservedele.

Og han er overbevist om, at der kommer til at ske spændende ting i de kommende år.

- 3D-print går så stærkt den dag i dag. Jeg tror, at om fem år har jeg en printer herinde, der kan printe metaldele. Jeg ved, at glas og metal er det næste, jeg skal over i, siger han.

Han er glad for, at Tristan har glæde af den første prototype, han udviklede. Men han er sikker på, at der kan udvikles endnu bedre ting til både Tristan, Marc og andre med misdannelser.

For øjeblikket arbejder han sammen med en elektronikkyndig ven på en robothånd med printplade og bluetooth, der kan reagere på helt andre bevægelser end bare et håndled, der vipper.