Tidligere i dag forberedte beboerne ved Lillestranden i Kerteminde sig også på stormen Pia - og de efterfølgende høje vandstande.

I år afprøver Lars Birkholm en helt ny metode, der skal holde vandet væk. Han har nemlig af flere omgange oplevet høje vandstande langt over normalen.

- Vi har prøvet at droppe sandsækkene i år, og så laver vi en sluseport i stedet for. Den skulle gerne kunne lukke af for vandet, siger Lars Birkholm, der bor på Fiskergade i Kerteminde.