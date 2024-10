Ny rapport spår dyster fremtid i Kerteminde

I dette århundrede har Danmark allerede oplevet to stormfloder svarende til 100 års-hændelser.

Nu viser en ny rapport, at fremtiden kan byde på endnu voldsommere vandstigninger, der kan få økonomiske konsekvenser i milliardklassen.

Et af de steder rapporten fokuserer på er Kerteminde, hvor 3.000 borgere angiveligt risikerer at blive hjemløse i en stormflod om 50 år, hvis ikke der gøres noget for at klimasikre.

Desuden spås det at 60 procent af erhvervsbygninger, flere skoler og daginstitutioner samt kritisk infrastruktur kan oversvømmes, med skader op imod 3,9 milliarder til følge.

Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet med professor Sebastian Mernild i spidsen.