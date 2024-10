Nyt håb for Verenas nedrivningstruede vejbod - “banebrydende lovgivning” på vej

Politikerne på Christiansborg har været i arbejdstøjet og vil ændre planloven, så små vejboder på under otte kvadratmeter alligevel kan overleve med en dispensation fra kommunen.

- Det er helt vildt fantastisk. Tænk sig, at det kan betale sig at kæmpe med næb og kløer. Det er også andre vejboder, der får glæde af den her banebrydende lovgivning, siger Verena Junge, der er medejer af Skovløkke Frilandsgrønt.

- Det er kæmpestort og megafedt. Når jeg er så glad, er det, fordi jeg ofte støder på, at landsdistrikterne har for dårlige vilkår. I dag er en festdag, siger folketingsmedlem Mai Mercado (K), der har været med til at kæmpe for vejboden på Christiansborg.

Årelang strid med bump på vejen

Og kæmpet for vejboden er der blevet.

En årelang tid om den lille vejbod så endelig ud til at være slut tidligere i år, hvor Kerteminde Kommune gav tilladelse til, at vejboden på syv kvadratmeter kunne blive liggende.

Men så gik Ankestyrelsen ind i sagen og bad kommunen trække tilladelsen tilbage, da den er ulovlig.