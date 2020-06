Nyt initiativ udspringer af corona: Alternativ camping skal redde gods

Coronakrisen har sat sine spor hos de fynske virksomheder, og særligt påbuddet om at blive hjemme og de manglende turister har kostet for restaurations- og hotelbranchen.

Men det har også givet anledning til at tænke kreativt. På Lundsgaard Gods i Kerteminde håber man at indhente noget af det tabte ved at invitere danskerne på luksuscamping - eller såkaldt glamping.

- Corona har revet tæppet væk under os, og vi er nødt til at finde på noget og tænke anderledes. Hvis det lykkes, betyder det økonomisk rigtig meget, siger Vini Luel, kreativ direktør på Lundsgaard Gods.

Skal have tilladelse fra politi og brandvæsen

Glamping-teltene er på 20 kvadratmeter, og her er der ikke nogen tynde liggeunderlag eller utætte luftmadrasser. De rummer i stedet en dobbeltseng.

Oprindeligt skulle de opgraderede telte have stået på sommerens festivaler, men nu kommer pløkkerne altså i jorden i Kerteminde i stedet.

Det har krævet en masse planlægning og flere tilladelser at få stablet det nye koncept på benene, fortæller den kreative direktør.

- Vi har haft meget kort tid til at lave det her, men myndighederne har været super hjælpsomme - både kommune, politi og brandvæsen, siger Vini Luel.

- Vi får travlt og kommer ikke til at sidde ned. Men sådan er det jo, når spontane idéer opstår. Til gengæld tror jeg, at det bliver helt fantastisk.

Under opholdet vil der være et kulturarrangement hver dag, fællessang og yoga.

Kommer måske igen til næste år

Det var først planen, at teltene skulle have ligget nede ved vandet, men da Kystdirektoratet ikke ville give tilladelse til det, blev det langs skoven på en hestebønnemark.

Og efter at det praktiske er ved at være på plads, er de på godset blevet så vilde med idéen om et glampingophold, at de godt kunne forestille sig, at det kunne fortsætte, fortæller Vini Luel.

- Jeg tror, vi kommer igen med det her næste år - corona eller ej, siger hun.