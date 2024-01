Omstridt eks-borgmester handlede på egen hånd - købte jord fra nabo til massiv overpris trods flere advarsler

Borgmesterens forhandlinger uden embedsmænd eller advokater undrer i dag kommunalforsker Roger Buch, der har sat sig ind i sagen for Kjerteminde Avis.

- Det er meget bemærkelsesværdigt, at en borgmester tager alene til en forhandling. Borgmesteren skal altid sørge for at få den lavest mulige pris for kommunen, det er han forpligtet til. Det tyder på, at han helt åbenlyst ikke forsøger på det ved at lade sine rådgivere og embedsmænd blive hjemme, siger han.

Det fremgår ikke af akterne, om Luunbjerg kommer med et bud på grunden. Men det fremgår, at lodsejer Hans Christian Eriksen ville have fire millioner kroner for jorden.