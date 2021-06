Overfald på 11-årig: Alle gerningsmænd bag voldsvideo fundet

Onsdag formiddag har Fyns Politi anholdt den person, der filmede en meget omtalt video af et overfald på en 11-årig dreng fra Munkebo.

Fyns Politi kunne tirsdag anholde en 14-årig dreng, der mistænkes for at have begået volden mod den 11-årige dreng – og med onsdagens anholdelse af personen, der filmede, har politiet nu fundet begge de personer, der menes at være involveret i det voldsomme overfald på den 11-årige.