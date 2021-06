Overfald på barn: Deling af voldsvideo kan give både bøde- og fængselsstraf

Faktisk risikerer man ifølge strafferammen både en bøde og fængselsstraf foruden en plet på straffeattesten for sådan en forseelse.

- Det er vildt, at folk deler det her materiale, og det skal blokeres i en fart. Der er et hensyn at tage til offeret i den her sammenhæng, siger Miriam Michaelsen.

Hun påpeger, der er ting, man kan gøre, hvis man støder på videoen af overfaldet i Munkebo, som fandt sted torsdag aften.

- Man skal først anmelde det til politiet, og derefter skal man anmelde det til den platform, hvor videoen florerer, siger Miriam Michaelsen.



Hjælp at hente

Hvis man derudover er i tvivl om, hvad man skal stille op, kan man besøge Digital Ansvars hjemmeside for råd og vejledning.

- Man skal forstå, at digitale krænkelser ikke kun handler om nøgenbilleder. Man skal håndtere den her sag på fuldstændig samme måde, siger hun.

- Tidligere har der været en tilbøjelighed til, at man siger, ’puha, det var slemt. Godt det ikke er mig’. Men vi opfordrer jo til, at vi alle sammen bliver bedre til at tage ansvar for, hvad der foregår på internettet.