Plejehjem får besøg af rejsehold

I alt 10 fynske plejehjem har fået penge af Ældreministeriet til et forløb med Sundhedsstyrelsens Demensrejsehold, fremgår det af en pressemeddelelse fra ministeriet.

Pengene skal bruges på at udvikle medarbejdere i ældreplejen i henholdsvis Kerteminde-, Nordfyns- og Langeland Kommune kompetencer inden for pleje og omsorg af ældre med demens, så brugen af antipsykotisk medicin mindskes.

- Vi har et håb om at borgere med en demenssygdom, så længe som muligt, bevarer et aktivt og godt hverdagsliv, siger Bettina Brøndsted, der er velfærdsdirektør i Kerteminde Kommune.

Kerteminde Kommune og Nordfyns Kommune har modtaget 180.000 kroner, mens Langeland Kommune har modtaget 120.000 kroner.