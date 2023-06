Politi: Flere skud affyret i Munkebo

Der har været skyderi i Munkebo natten til torsdag.

Fyns Politi modtog klokken 00.32 en anmeldelse om høje brag.

Efterfølgende fandt betjente en række patronhylstre på stedet, men der er ingen meldinger om ramte eller tilskadekomne, oplyser Fyns Politis kommunikationsrådgiver Mads Boel.

- Det er politiets opfattelse, at de affyrede skud ikke er tilfældige, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger er der blevet skudt mod et hus på Fjordvej.

Politiet er torsdag formiddag massivt til stede med hunde og teknikere i området i Munkebo.

Mads Boel oplyser, at efterforskningen lige nu er i gang, og at Fjordvej i Munkebo sikkert er spærret et stykke tid endnu.