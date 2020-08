Politiet efterlyser vidner til drab i Munkebo

En 28-årig mand døde, efter at han aftenen før var blevet stukket i maven med en kniv i Munkebo. Nu efterlyser Fyns Politi flere vidner til drabet.

Den dræbte var oppe at skændes med et 29-årigt familiemedlem, som er varetægtsfængslet i sagen.

Slagsmålet fandt sted omkring T-krydset ved Lindøalleen og Nørregade i Munkebo.

Politiet har været i kontakt med flere vidner i sagen, som har oplyst, at de også så flere andre på stedet. Det er disse personer, som politiet nu ønsker at komme i kontakt med.

Vidner talte med den dræbte og den varetægtsfængslede

Ifølge politiet er det især to personer, der har været vidner til slagsmålet, som man gerne vil i kontakt med. De to vidner stod hver for sig og kiggede, mens de to mænd var oppe at toppes.

Vidner har også set flere biler køre forbi stedet, hvor episoden fandt sted. Bilisterne stoppede også og henvendte sig til de to mænd og bad dem holde op med at slås.

- Vi håber rigtig meget, at de pågældende vil henvende sig til os. Selv om vi har en varetægtsfængslet person, som vi formoder er gerningsmanden, er der stadig flere væsentlige detaljer, som vi mangler at få belyst, siger politikommissær Jack Liedecke fra Fyns Politi i en pressemeddelelse.

- Vi ved med sikkerhed, at der var flere vidner på stedet omkring gerningstidspunktet, så jeg vil meget gerne opfordre til, at de kontakter os – også selv om, de ikke nødvendigvis selv mener at have se noget relevant, fortsætter han.

Knivstikkeriet skete i Nørregade i Munkebo. Den 28-årige blev bragt på sygehuset i kritisk tilstand efter at være blevet stukket i maven tirsdag aften. Han døde natten til onsdag den 12. august.

Politiet afviser, at knivstikkeriet har rod i bandekonflikt eller det kriminelle miljø.