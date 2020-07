Politiet søger vidner: Ældre dame påkørte mand på p-plads

En 73-årig mand blev torsdag formiddag påkørt på en parkeringsplads ved Brugsen i Kerteminde. I den forbindelse efterlyser politiet nu føreren af en lille, sølvgrå bil.

Det oplyser Ann Kate Pedersen, politikommisær hos Fyns Politi, til TV 2/Fyn.

Føreren af bilen beskrives som en ældre, dansk kvinde omkring de 80. Efter påførslen standsede hun og talte med manden, men forlod derefter stedet uden at give sig til kende.

- Vi er interesset i at høre, om der er nogen, der har set uheldet og kvinden, der kører rundt i den lille bil. Hvis der sker et uheld, har man pligt til at give sig til kende. Hun har overtrådt færdelsloven ved at ramme en og ved ikke at oplyse, hvem hun er, siger politikommisæren.

Muligt brud og større kødsår

Ved påkørslen kom manden til skade med sit venste ben, hvor der var et muligt brud samt et større, åbent kødsår.

Han var sammen med sin kone på vej hen til Brugsen, og han havde ryggen til, da han blev ramt.

- Ingen af dem lagde mærke til detaljer som model eller registreringsnummer. Men kvinden var alene i bilen, og konen mener, at hun har set hende i Brugsen før, og hun tror, at bilisten er fra lokalområdet, siger Ann Kate Pedersen.

Politiet har tjekket Brugsens overvågningskameraer, men der er ingen af dem, der dækker området, hvor uheldet skete.

Kan få bøde

Ifølge politikommisæren kan den type overtrædelser give en bøde, og hun opfordrer kvinden til at henvende sig.

- Vi er nødt til at snakke med hende på en eller anden måde. Når man rammer en person, og han er tilskadekommen, kan man ikke bare forlade stedet uden at sige, hvem man er. Hun skal sørge for, at han ved det, så det forsikringsmæssige kan blive ordnet, siger Ann Kate Pedersen.

Har du nogle oplysninger i sagen, bedes du tage kontakt til politiet på telefonnummer 114.