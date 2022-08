Politiker rejser sag efter voldelige overfald: Politi og kommune skal i dialog om utryghed

Kerteminde Havnefest kalder voldsepisoderne for tragiske, men ikke, at det er deres ansvar, og at de kan gøre mere for sikkerheden.

- Jeg kan ikke se, at det er et problem for havnefesten, at folk morer sig, og hvad der sker efterfølgende, det er vi jo ikke herre over, og vi kan ikke tage nogle tiltag, der kan gøre, at det ikke kan ske, siger Preben Bille Frets, der er formand for Kerteminde Havnefest, til TV 2 Fyn.



Totalt minus for byen

Den udmelding skaber bekymring hos byrådsmedlem Henrik Madsen.

- Vi skal kunne sende vores børn og unge trygt i byen. Og jeg køber i hvert fald ikke præmissen om, at vores ansvar ender ved billetlugen, når havnefesten er slut. Man kan også kunne gå hjem fra festen igen uden at risikere at blive overfaldet, siger Henrik Madsen.



- Så meget vold i forbindelse med havnefesten i Kerteminde er totalt minus på byens branding. Derfor skal der gøres noget, siger han.



Er du utilfreds med politiets indsats?



- Det kan jeg ikke svare på endnu. Jeg har henvendt mig til politiet for at få en afklaring af, hvordan tingene er foregået. Der er brug for en evaluering fra alle parter, og så må vi blive enige om nogle anbefalinger, der kan gøre det trygt for alle at færdes i Kerteminde, siger Henrik Madsen.



Politiet vil gerne høre fra personer, der kan have set eller hørt noget i forbindelse med weekendens voldelige overfald i Kerteminde.