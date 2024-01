Politikere vil have ex-borgmester undersøgt: - Helt grotesk

Hver en sten skal vendes i sagen om Kertemindes tidligere borgmester Hans Luunbjerg og købet af grunden til Vikingemuseet Ladby. Det mener flere politikere i Kerteminde Byråd.

De er i tvivl om, hvorvidt borgmesteren dengang handlede i kommunens interesse. Hans Luunbjerg stod nemlig primært selv for forhandlingerne, da kommunen købte museumsgrunden i 2015.

- Det er jo grotesk, at man tror, at man som borgmester kan tage et møde med sin nabo uden embedsfolk, uden referat og forhandle en pris hjem på en grund, som så bliver mere end det dobbelte af, hvad det burde have været. Det er at kaste borgernes skattekroner væk, og det er helt grotesk, siger Malte Jäger, byrådsmedlem i Kerteminde.

Jorden var dengang ejet Hans Luunbjergs egen nabo, som i dag sidder i bestyrelsen i et af Luunbjergs selskaber. Prisen på jorden endte med at blive mere end dobbelt så dyr, som den blev vurderet, at den kunne eksproprieres til.