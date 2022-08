Politikers video fjernet: - Den skulle aldrig have været oppe

Den ene er Folketingskandidat for Nye Borgerlige og den anden er Socialdemokratisk borgmester. Malte Jäger og Kasper Ejsing Olesen skal møde hinanden til en dyst til Kerteminde Havnefest.

Forud for dysten har begge politikere skulle lave en video med "glimt i øjet". Men Malte Jägers video har nu vist sig at være en tand for meget for Havnefesten, der har taget videoen ned igen fra deres Facebook-side. Det skriver Kjerteminde Avis.

Malte Jäger nævner i sin video en lange række politiske sager om borgmester, Kasper Ejsing Olesen.

Videoen bliver indledt med:

- Jeg håber Kasper har trænet, for hvis han har sløset lige så meget med det, som han har med skatte borgernes penge, så kommer jeg til at rive ham rundt i manegen. Det vil jeg dog synes ville være pragtfuldt, for hvem vil ikke gerne se mig smadre en socialdemokrat?



Videoen har da også ligget på havnefestens Facebook-side i en hel uge, og nåede at blive set af Kasper Ejsing Olsen.

- Glimt i øjet kan jo opfattes forskelligt. Det har jeg fuld forståelse for. Men da jeg så videoen, meddelte jeg både Malte og folkene bag Havnefesten, at jeg ikke kom til at lave en tilsvarende video, da jeg havde og har en helt anden opfattelse af, hvad “glimt i øjet” er, forklarer Kasper Ejsing Olesen til Kjerteminde Avis.

Malte Jäger siger til TV2 Fyn, at han lavede den med det henblik, at den skulle være sjov.

- Vi sagde begge ja til udfordringen, så jeg ventede lidt på han kom med en video, men den kom ikke, så jeg tog teten. Jeg mener egentlig jeg bare har lavet en beef som man gør det. Ideen en med beef er at lave sjov på en andens bekostning, siger han.