Rebecca afviste politi uden coronapas ved valgfolkefest: - De kan jo smitte som alle andre

- Der kom to betjente, som ville kigge rundt ved folkefesten og sikre sig, at alt foregik, som det skulle, siger Rebecca Rønnest.

Men det var ikke så let for ordensmagten, som de måske havde håbet på.

For da Rebecca Rønnest bad om at se de to betjentes coronapas, så var det kun den ene, der kunne fremvise et sådant. Derfor fik de besked om, at de måtte blive på de udendørs arealer.

- Det var ret sjovt sådan at afvise politibetjente i døren. De tog det meget pænt og holdt sig udenfor, som jeg havde givet dem besked på, siger Rebacca Rønnest.

Tiltaget om at skulle vise coronapas ved indgangen er kommet efter den seneste stigning i antallet af coronasmittede på Fyn.

Valgfolkefest-karavanen fortsætter onsdag, når Bastionen i Nyborg lægger lokaler til valgfolkefesten i Nyborg Kommune. Også her vil der være krav om coronapas.