Redningshelikopter i luften: Barn glemte sit tøj efter en tur i vandet

Et efterladt sæt barnetøj satte gang i en redningsaktion torsdag aften.

For enden af en trappe ved stranden på Bogensø, var der efterladt et helt sæt barnetøj. Det fik politiet til at sende en redningshelikopter i luften i Dalby Bugt.

Fyns Politi delte billedet af tøjet på Twitter, og da det blev delt i Facebookgrupper for lokale i området, fik det en far til at ringe ind.

- Omkring klokken 20 er der en der ringer og siger, at man har læst på en lokal facebook gruppe, at det måtte være hans søns, der havde været på stranden tidligere på dagen, siger vagtchef ved Fyns Politi Ehm Christensen.

- Og det var ganske rigtigt, siger Ehm Christensen.

Tøj og ejermand er genforenet. Tøjet var glemt efter en svømmetur, så heldigvis ingen fare på færde. Vi aflyser igen. https://t.co/cUxXqrPC4N — Fyns Politi (@FynsPoliti) May 7, 2020

Redningshelikopteren kom i luften klokken 18.20 og klokken 19.55 blev søgningen indstillet.

- Vejret må have været så godt, at man er gået hjem uden det, siger Ehm Christensen.