Regnskab: Trecifret millionoverskud hos fynsk reparationsværft

Omsætningen i det familieejede værft nåede op på 863 millioner kroner, mod 857,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår.

- Som bidrag til processen mod CO2 neutral maritim transport frem mod 2050, har vi gennemført et betydeligt antal tiltag, der hver især har stor betydning for international skibsfarts energiforbrug og effektiviseringen heraf. Det bidrager til, at rederiernes skibe hele tiden er så energieffektive som muligt på vejen mod CO2 neutralitet, siger Thomas Andersen til Shippingwatch.

Han nævner tre opgaver, der har skabt smør på brødet i Munkebo: Vi har fortsat ordrer på LNG-tankskibe, opgaver med vedligeholdelse og opgradering af skibe til installation og servicering af havvindmølleparker og installationer af systemer til behandling af ballastvand.

Koncernen består ud over Fayard også bl.a. af et ejerskab på 48 procent af Elvstrøm Sails A/S.

Koncernens samlede resultat er for regnskabsåret 2020/2021 på 276 millioner kroner før skat, mod 176,4 millioner kroner i sidste regnskabsår, skriver ShippingWatch.