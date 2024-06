Rengøring dumper: Noget gulligt var løbet ned ad væg

Rengøringen haltede på flere områder, da Fødevarestyrelsen var på besøg hos Langeskov Pizza & Grill den 22. maj. Det kostede pizzeriaet en bøde på 5.000 kroner.



- Skab og krydderi hylde ved komfur fremstår med noget mørkt, der er løbet ned, samt med mørke ansamlinger ved håndtag på skab, skriver Fødevarestyrelsen i kontrolrapporten.

Kontrollanterne fandt også indtørrede rødlige og brunlige pletter på væggene i et produktionsområde.

Et komfur var støvet, og et et emfang var uden filtre, så der var brunligt fedt på indersiden og ydersiden, ligesom der var spindelvæv udvendigt på emfanget.

- Under arbejdsbord i baglokale er der løbet noget gulligt ned af væggen som er indtørret. Håndtag på stål køleskabe fremstår fedtet. Kumme fryser fremstår med indtørret mørke belægninger, slutter Fødevarestyrelsen.

Pizzeriaet havde ingen bemærkninger til Fødevarestyrelsens observationer.