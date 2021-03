Revydirektør om anbefaling: - Ministeren beder os om at skubbe lorten videre

Store dele af Danmarks erhvervs- og kulturliv holder i øjeblikket vejret forud for den store genåbningsplan, som partierne i øjeblikket er ved at forhandle.

Det er også tilfældet hos Kertemindereyen. Her har man trods kulturministerens udmelding om at planlægge med forsigtighed arbejdet ud fra at afholde premiere 30. maj.

For ifølge revydirektør, Mads Nørby, giver det ingen mening at rette sig efter kulturminister Joy Mogensen (S).

- Ministeren beder os faktisk om at skubbe lorten videre. Vi skal planlægge med forsigtighed og lave aftaler, vi kan komme ud af. Det er næsten som at bede os om at sætte en kile ned mellem ansatte og ledelse, siger han.

- Vi kan ikke planlægge med forsigtighed. Tværtimod. I denne situation er vi næsten nødt til at kaste al forsigtighed over bord og sætte farten op fra 180 til 220 og bruge endnu flere penge. For vi skal overbevise folk om, at de både kan og skal og må og tør satse på at skulle til revy lige om lidt, når det er blevet varmt, og mange er blevet vaccineret.

Kreativ team smuttede fra Nyborg

Ikke langt fra Kerteminde måtte man sande, at forsigtighedsprincippet netop fik mast sig mellem ansatte og ledelse, som Mads Nørby frygter.

Nyborg Voldspils bestyrelse og dets professionelle kreative team bestående af instruktør, koreograf, scenograf, kapelmester, kor-instruktør og kostumier kunne ikke blive enige om vilkårene for en aftale om sommerens forestilling. Derfor valgte det kreative team at gå.

- Det er en helt naturlig konsekvens af en så usikker udmelding: planlægge med forsigtighed, så I kan komme ud af jeres kontrakter. Det er helt naturligt, at ledelsen prøver at sikre sig. Og lige så naturligt at skuespillerne eller det kunstneriske hold siger: "Det vil vi ikke være med til". Det er fuldstændig respektabelt. Det er den situation, vi står i, siger Kerteminderevyens direktør.

Skuespillerklausuler

I år spiller Farshad Kholghi, Lonnie Kjer, Christine Astrid og Kim Hammelsvang med i Kerteminderevyen. De har alle underskrevet klausuler i deres kontrakter, fortæller direktøren, der dog ikke uddyber, hvad klausulerne indebærer.

- Jeg har selvfølgelig også været nødt til at tage nogle konsekvenser for at forsøge at undgå konkursen i det tilfælde, at alt skulle gå galt. Jeg ville have fuld respekt for, hvis de havde sagt: "Det kan ikke nytte noget, at jeg er nødt til at lede efter noget andet arbejde", fortæller Mads Nørby.

Instruktøren er 66,6 procent sikker på, at Kerteminderevyen får premiere 30. maj. Det er baseret på den statistiske model, at Mads Nørby sover godt to ud af tre nætter.