Risikerer lukning - Vi har handlet i god tro, siger omstridt eks-borgmester

Det giver ikke anledning til bekymring hos Hans Luunbjerg, der er ejer og direktør i Kerteminde Biogas og forhenværende borgmester i Kerteminde Kommune, at byrådet torsdag aften har besluttet at undersøge om biogasanlægget kan fortsætte driften.



Desuden blev det besluttet, at der som det første ved genoptagelsen skal undersøges, om biogas-virksomheden lovligt kan være i drift med den nuværende miljøgodkendelse hvis gyldighed Kammeradvokaten har stillet spørgsmålstegn ved . Eksterne rådgivere skal stå for at undersøge det.



Direktør i Kerteminde Biogas og forhenværende borgmester, Hans Luunbjerg tager det med ro.

- Det var som forventet, så det er der ikke den store overraskelse i. Vi var i god tro, som Kammeradvokaten også har skrevet.

Du er ikke bekymret?

- Det ligger ikke til min natur at være bekymret.

Så den her genbehandling af tilladelserne giver ikke anledning til bekymring hos dig?

- Nej, jeg bruger ikke så meget tid på at bekymre mig. Jeg synes hellere man skulle bruge krudtet på at skabe nogle forbedringer for borgerne og skabe noget godt for erhvervslivet i Kerteminde Kommune i stedet for at bruge krudtet på noget, der sket for 8-10 år siden som de ikke kan lave om på alligevel.

Men kan de ikke lave om på det? Hvis det viser at miljøgodkendelse altså ikke er gyldig, så kan det jo få betydning for driften?

- Jamen så har vi jo Kammeradvokatens ord for at have handlet i god tro, og så bliver Kerteminde Kommune jo erstatningspligtig og så må vi jo forholde os til det.

Du er klar til at stille med erstatningskrav overfor Kerteminde Kommune?

- Jeg tror at Kammeradvokatens vurdering af de tilladelser, de er inden for lovens rammer, så jeg regner da med at det er der, de kommende undersøgelser, de havner, siger Hans Luunbjerg, da TV2 Fyn spørger ham efter afgørelsen.