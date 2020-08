Rotter i Kerteminde: Marianne fik besøg på altanen

Fra den lokale Spar til Restaurant Firenze til tage på private boliger. En våd og lun vinter har givet rotter optimale vilkår, og flere oplever, at de rykker tættere på.

- Når de ligefrem sidder og kigger på os spise aftensmad, er det ikke sjovt mere, forklarer Marianne Christensen, der bor på 1. sal på Langegade. Hos dem tør de ikke længere have åbne vinduer om natten, og deres altandør holder de for tiden helt lukket.

Selvom deres udlejer tog sagen alvorligt og gravede hele boligområdets areal op for at tjekke efter åbninger til kloaken, er det svært at komme rotterne til livs.

- Når man roder et sted, søger de formentlig et andet sted hen, siger Marianne Christensen, der nu har oplevet rotterne på hendes altan og i tagrenderne.

Hun foreslår mere samarbejde mellem bolig- og butiksejere og kommunen.

- Jeg kunne godt tænke mig et samarbejde, hvor man kæmper sammen og på samme tid. Jeg tror ikke på, det gør en forskel, at en gør et stykke arbejde, uden andre gør noget.

Her ses et billede af den rotte, der besøgte Marianne Christensen på altanen. Foto: Marianne Christensen / Privat foto

Rotter på besøg

Det er ikke alle butikkerne i midtbyen, der oplever problemer med rotterne, men indenfor de sidste måneder har både den lokale Spar og Restaurant Firenze begge haft besøg af rotter.

For Restaurant Firenze var rotteindbruddet noget uventet.

- Restauranten har ligget her i 30 år, og vi har aldrig haft rotter før. Som restaurant kommer man til at virke uhumsk, men vi har ikke gjort noget anderledes, end vi plejer, påpeger Simon Noto, der er medejer og køkkenchef i Restaurant Firenze.

Hos Restaurant Firenze tager de det meget alvorligt, og de er tvunget til at holde lukket, hvis rotterne kommer igen.

- Det er meget frustrerende og en stor del af bybilledet bliver ramt af det, siger Simon Noto. Han mener, at problemet skal løses af kommunen.

Heller ikke Spar havde forudset situationen, men Søren Lausten, der er indehaver af Spar, mener ikke, at det kun er kommunens ansvar.

- Selvfølgelig kan man bruge kommunen som huggeblok, men der er nogle naturlige årsager til det. Man kan ikke bare vente på, at kommunen gør noget, siger han.

Spar har et skadedyrsselskab, der kommer ud hver måned og kigger butikkens kroge efter både indvendig og udvendig.

Hos købmanden og restauranten var rotterne på kort visit, og begge steder er de kommet rotterne til livs.

Ikke kun et lokalt problem

Kiltin står for bekæmpelse af rotter nogle steder på Fyn, og de ser en generel stigning i antallet af rotter. Ifølge Kiltins distriktschef, Peder Madsen, skyldes det stigende antal rotter, at de i år har haft gode levevilkår.

- Den våde og milde vinter har givet dem gode betingelser for at yngle, og de har fået to til tre ekstra kuld, siger han.

Kerteminde Kommune kan kun komme rotterne til livs, hvis borgerne selv henvender sig.

- Vi opfordrer til, at borgerne henvender sig til os, når de oplever problemer med rotterne, siger Søren Ravn Nielsen, der er chef for erhvervs-og markedsafdelingen i Kerteminde Kommune, der står for rottehenvendelserne.

Når en borger henvender sig til kommunen, bliver Kiltin sendt ud og varetager opgaven alt efter problemet.

Ser du en rotte, skal du anmelde det på borger.dk.

