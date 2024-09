Særlig festival afvikles: - Den type mennesker fortjener det

Torsdag løb den såkaldte "Den Skæve Festival" i Langeskov af stablen. Her samledes mellem 300 og 500 børn, unge og voksne med forskellige handicap og diagnoser.

- Det er rigtig godt. Kandis kommer og spiller. Der er rigtig god stemning, siger festivalgæsterne Nynne og Nikolaj.



- Jeg håber mest af alt på noget sammenhold, og at folk får snakket, danset og i det hele taget bare nyder livet, siger arrangør Claus Schmidt.

- Det er altid fedt at se glade mennesker. Jeg synes, at denne type mennesker fortjener at komme ud og få en fest, lyder det videre.

Det er andet år i træk, at festivalen afholdes.