Se billederne: Delles halvbror boltrer sig ved Fyns Hoved

Sjældent syn

André Streicher er taget et smut fra Kiel, hvor han bor, til Fyns Hoved, hvor han har indlogeret sig på Fynshoved camping. Her har ejerne Marie og Morten Møller også set videoerne og billederne af delfinen.



Og det er på ingen måde et hverdagssyn, fortæller Marie Møller, der for tre år siden overtog campingpladsen fra sine forældre.

- Jeg har aldrig nogensinde set en delfin her før, eller hørt om nogen, der har set en ved Fyns Hoved før, siger hun og fortæller, at hun har tilbragt næsten hver sommer på familiens campingplads i 36 år.

Delfinen Skywalker har ifølge Jesper Stig Andersen, der er forfatter til bogen "Delle - Et vildt venskab" dog ikke kurs mod sin halvbror, der stadig spottes ud for den tyske kyst ved Travemünde.

For så sent som i tirsdags - dagen efter André tog billederne - er Skywalker igen blevet spottet i Vejle, hvor den ser ud til at have taget et mere fast ophold.