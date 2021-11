Se den direkte debat: Skal der udstykkes sommerhusgrunde i Kerteminde

Beslutningen er dog ikke så ligetil.

Valget mellem turister eller natur skaber nemlig splittelse i kommunen.

Følg med fra klokken 14.15, når TV 2 Fyn mødes med den nuværende borgmester i kommunen, Kasper Ejsing Olesen (S) og SF's kandidat Alex Haurand på den omtalte mark for at dele tanker for og i mod et stort sommerhusområde.

Lovændringer og naturbeskyttelse

Marken ved Hindsholmvej er et lavbundsområde. Det betyder, at området er egnet til natur, der kan styrke biodiversiteten, mens en del af området også ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, hvor man ikke bare kan bygge og udstykke.



For at udstykke området ved Hindsholmvej kræver det desuden både en ændring i lokalplanen og kommuneplanen i Kerteminde, samt planloven, der gælder nationalt. Der kan nemlig kun udstykkes et vis antal sommerhusgrunde på landsplan, og der skal derfor en lovændring til.