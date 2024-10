Se video af dansende nordlys - derfor oplever fynboer ofte fænomenet

Mange fynboer har i 2024 været heldige at opleve det næsten mytiske nordlys, der normalt er et arktisk fænomen.

Det er stadig en sjældenhed at se nordlys på vores kanter, men de næste tre år er det dog ikke nær så usædvanligt, fortæller Christoffer Karoff, der er lektor på Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet, til Videnskab.dk.

Forklaringen er, at Solen hvert 11. år når dets solmaksimum, og i den periode kan man forvente flere soludbrud og dermed nordlys.

- De her soludbrud og solstorme gør, at vi har kunnet se nordlys i Danmark. Det er jo en konsekvens af, at vi er inde i en periode med meget høj solaktivitet, siger Christoffer Karoff til Videnskab.dk

Det betyder, at vi de næste tre år kan opleve markant flere nordlys så langt fra det meget kolde nord.