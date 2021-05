Se videoen: 70'er-ikon hitter på Facebook

Til gengæld er han begyndt at spille de gamle sange i garagen i Kerteminde, som datteren Rosa optager og deler på Facebook, og som altså nu har fået over 100.000 visninger på 14 dage.



- Det er fantastisk, at jeg kan nå ud til så mange med det medie. Så behøver jeg ikke at tage på Roskilde Festivalen og optræde, siger han med et grin.

90-årstur

Selvom han ikke længere spiller deciderede koncerter, begyndte han før coronakrisen at optræde en smule igen.

- Jeg havde egentlig planlagt en 80-årstur. Nu må det så blive en 90-årstur, siger den 81-årige kunstner.

De malerier, som Troels Trier har brugt de seneste 20 år på, har også stærke forbindelser til sangene.

- Der er mange af de figurer, jeg bruger i malerierne, som jeg har haft med i mine sange. Der snakker jeg blandt andet om min dobbeltgænger, som lidt er et andet menneske, som kan en masse ting, man ikke ville gøre. Det kan for eksempel være sådan noget med smæk, siger han.

Sangen "Smæk" udkom i 1976 på pladen "Hjemlig Hygge".