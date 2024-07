Der skulle handles hurtigt, da Mette Ladegaard Thøgersen fra Østfyns Museer fik en mail i foråret.

Her havde en kvik borger nemlig spottet, at et helt særligt bysegl skulle på auktion den følgende dag i Barcelona.

Byseglet er nemlig Kertemindes, og det var sidst registreret brugt i 1608, hvorefter det på mystisk vis forsvandt.

- Man kan kun gisne om hvad der er sket dengang. Er det mon et langfingret medlem af bystyret? Et simpelt tyveri? Eller måske svenskerne, der tog det da de var forbi i Kerteminde under Svenskerkrigene, siger Mette Ladegaard Thøgersen, museumsdirektør hos Østfyns Museer.

Og byseglet er altså helt særligt.

- Det er fra Kertemindes storhedstid. Da den lille købstad var udskibningshav for storbyen Odense. Det er Kertemindes guldalder der er på seglet her, siger Mette Ladegaard Thøgersen.