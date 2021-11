Se videoen: Fynsk kommune gentager valgdrama

Uhellige ægteskaber, kup og alliancer på tværs af partierne har gjort det svært for borgerne at regne med det kryds, de sætter. Det har Kerteminde Kommune de forgangne valg vist et billede af.

Sådan gik det til i 2017, da vælgerne pegede på en blå borgmester og fik en rød. Det samme gjorde sig gældende i 2021.

Den socialdemokratiske borgmester, Kasper Ejsing Olesen, endte med et smalt 13-12 flertal på mandater fra SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, der endte med at springe fra deres valgforbund med Konservative, Venstre og Nye Borgerlige.