Se videoen: Gigantisk motor løftet på plads på Lindø

En kæmpe motor til et testcenter for vindmøller blev fredag løftet på plads på Lindø i Munkebo.

På Lindø er man i gang med at bygge verdens største testfacilitet for havvindmøller, og her skal verdens største drivmotor bruges. Motoren er på 25 megawatt, og motorens drivkraft er ekstraordinær voldsom.

- Du skal forestille dig noget, der minder om 30.000 kraftige racerbiler, siger direktør Torben Lorentzen fra Lindø Offshore.

Teste verdens kraftigste vindmøller

Testmotoren er blevet færdigsamlet i en produktionshal, hvorfra den fredag blev løftet op. Når den er endelig klar, kan den teste verdens kraftigste vindmøller.

Vindmøller er de senere år blevet større, og derfor er der behov for større testmaskiner.

- Testmaskinen vil være relevant for de allerstørste offshore-møller i dette årti, men når vi når ud på den anden side af dette årti, er den formodentlig blevet for lille, og så skal vi se, om vi skal bygge noget, der er endnu større, siger Torben Lorentzen.

Testcentret på Lindø tages i brug i marts 2021.