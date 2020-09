SF kalder ministre i samråd om æresdrabte Huda fra Langeskov

For anden gang på få måneder skal S-regeringen forklare sig i sagen om den dræbte syriske flygtning Huda Ali Ahmad. Denne gang er det Huda Ali Ahmads tvillinger på fire år, der vækker debat på Christiansborg og har fået SF til at kalde udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) og udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i samråd. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Tvillingerne Hevin og Henderin er født og opvokset i Danmark og mistede i februar deres mor og storebror på en rejse i Syrien. Deres far, syriske Hussein Abbas, har tilstået at have dræbt Huda Ali Ahmad i et æresrelateret drab og sidder i dag varetægtsfængslet i Syrien.

De to tvillinge-piger havde inden afrejsen dansk opholdstilladelse, talte dansk og gik i børnehave i Langeskov på det østlige Fyn, og S-regeringen har ifølge SF gjort alt for lidt for at sikre deres ve og vel, siden sagen tog fart.

- Det er dybt uretfærdigt at to piger, der er født og opvokset her, og hvis mor er blevet dræbt af deres far, er overladt til deres egen skæbne i et fuldstændig fremmed land, siger Halime Oguz, integrationsordfører i SF til Kristeligt Dagblad.

- Regeringen har parkeret den her sag, og det kan den simpelthen ikke være bekendt. Hudas sag er så tragisk, som noget kan være. Det eneste, vi kan, er at hjælpe hendes tvillinger og sørge for, at de ikke bliver kastet rundt i Syrien.

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at få de her piger tilbage til Danmark, siger ­Halime Oguz.

I god behold

Kristeligt Dagblad har i flere måneder optrevlet historien om 26-årige Huda Ali Ahmad. I maj beskrev avisen, at pigerne siden drabet på deres mor og storebror har befundet sig hos deres morbror og tante i et hus nær den syriske by Al-Shaddadah.

Tanten Hanan Fariz frygtede dengang, at Hussein Abbas’ familie ville få forældremyndigheden over Hevin og Henderin. Hun forsikrede også, at Huda Ali Ahmad ikke havde intentioner om at lade pigerne vokse op i Syrien. De var ”på besøg og havde ikke planer om at bo her”.

Tvillingernes morbror og tante understregede samtidig, at tvillingerne er i god behold, og at de gerne ser, at de vokser op hos dem i Syrien.

Ifølge SF skal Hevin og Henderin hjem, uanset om de ender med at bo hos deres tante eller drabssigtede far.

- Faren er en morder, der har slået pigernes mor og bror ihjel. Det siger vist alt om ham, siger Halime Oguz.

Men det kunne være, at Huda Ali Ahmads bror kunne give tvillingerne et godt liv i familiens egne folder i Syrien. Hvad får dig til at tro, at de får det bedre i Danmark?

- Vi skal huske på, at Huda som ung (16 år, red.) selv blev tvangsgiftet væk til en mand, der var betydeligt ældre (25 år ældre, red.) end hende . Jeg tror ikke, at Hudas familie pludselig har fået et markant andet kvindesyn, der giver tvillingerne mulighed for et godt liv med frihed.

S-regeringen har fra begyndelsen haft en tvetydig tilgang til æresdrabet på Huda Ali Ahmad. Kristeligt Dagblad skulle dække sagen i 10 uger, inden Udenrigsministeriet efter talrige henvendelser anerkendte, at kvinden og hendes otteårige søn var døde.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har ikke villet udtale sig om sagen, men mens hans ministerium nægtede at anerkende dødsfaldene, gav Mattias Tesfaye fra sin ministerpost talrige interviews om sagen.

Huda Ali Ahmads død minder os om behovet for en ny kvindekamp, lød det fra ministeren i et interview i maj:

- Lige nu kæmper en hel generation af nydanske medborgere en decideret værdikamp, så de opnår de samme frihedsrettigheder som os andre. Den bevægelse må ikke blive sat tilbage af Hudas død.

Mattias Tesfaye har tidligere været i samråd om sagen, fordi Kristeligt Dagblad kunne fortælle, at Hussein Abbas får repatrieringsstøtte på over 200.000 kroner af den danske stat for at opgive sin asylstatus og vende hjem til Syrien.

- Helt, helt uholdbart, har udlændinge-og integrationsministeren udtalt.

Derfor vil regeringen nu ændre loven, så hjemvendte flygtninge, der begår alvorlig kriminalitet, ikke kan få repatrieringsstøtte.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Socialdemokratiet.

Dansk Folkeparti vil ikke have tvillingerne hjem

Pia Kjærsgaard, udlændingeordfører i Dansk Folkeparti, mener ikke, at tvillingerne skal hjem til Danmark.

- Det er en meget, meget ulykkelig situation, som man ikke kan være ligeglad med. Men umiddelbart skal de ikke tilbage.

Hvorfor?

- Blandt andet frygter jeg, at de med tiden kan blive familiesammenført med deres far, som dermed vil kunne komme tilbage til Danmark. Jeg vil spørge ministeren ind til sagen, men som jeg forstår det, er de (tvillingerne, red.) hos noget familie. Vi skal undersøge nærmere, hvad der sker dernede. Men som sagt: Umiddelbart skal pigerne ikke tilbage, siger Pia Kjærsgaard.

Hussein Abbas, Huda Ali Ahmads mand, har tilstået begge drab, men han er endnu ikke dømt. Retssagen i den kurdiske selvstyreregion i det nordlige Syrien har været sat på pause på grund af corona og forventes at blive genoptaget denne måned.