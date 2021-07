Skal du på stranden - skal du være opmærksom på dette flag

- Det er måske lidt for varmt, men det er dejligt, siger Vital Hancharyk.

Og når det er så varmt, så er det oplagt med en tur i vandet.

Men man skal være opmærksom på vindforholdene, lyder det fra Mette Brunn-Petersen, der er livredder ved Kerteminde.

- Specielt, hvis det bliver kraftig vind, skal man selvfølgelig holde sig ind ved kanten, siger hun.

Derfor er det gule flag også hejst ved Nordstranden fredag.

- Det gule flag har vi oppe, fordi der er fralandsvind i dag. Kerteminde er en strand, hvor der ofte er fralandsvind. Det er egentlig ikke for at sige, at folk ikke må bade. Vi vil bare gerne have, at folk er særligt opmærksomme. Og det er det, det gule flag henviser til, fortæller Mette Brunn-Petersen.