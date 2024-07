Søndag aften sluttede Kerteminde Kirsebærfestival. En festival, som i år slog rekord. Det kan aflæses på solgte parkeringsbilletter.

I 2023 lå antallet af solgte parkeringsbilletter på 1.833. I år er det tal vokset til 2.150, og det var målt før den sidste festivaldag søndag.

- Når man først har været her en gang, så vender man tilbage for at opleve Kirsebærfestivalen igen, og det må jo være fordi, at vi gør det rigtige, siger Torben Saugmann Christensen, der er formand for festivalen.

Festivalen startede i fredags, og hele weekenden har det vrimlet med gæster i den fynske havneby.