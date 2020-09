Smittetal er faldet: Kerteminde slipper for flere lokale restriktioner

De seneste dage har coronavirussen haft hårdt fat i Kerteminde Kommune. Lørdag rundede kommunen et incidens tal på 101. Tallet viser antal smittede per 100.000 indbyggere de seneste syv dage.

Fredag var der 20 nye smittede i kommunen. Tallet steg til 24 lørdag, men søndag er det altså igen faldet til 21. Dermed er incidenstallet faldet til 88.

Læs også Højt smittetal: Kommune på vippen til yderligere restriktioner

- Hvis tallene i morgen også går i den her retning, så forestiller jeg mig ikke, at der kommer til at ske noget lige her og nu i hvert fald, siger Kertemindes borgmester, Kasper Ejsing Olesen (S).

Dermed tænker borgmesteren altså ikke, at der er yderligere lokale restriktioner på vej til kommunen fra sundhedsmyndighederne.

Smitte centreret om en begivenhed

Hvorfor smitten er vokset så hurtigt i Kerteminde Kommune, skyldes ifølge borgmesteren en begivenhed, der har været afholdt.

- Vi kan se, at der i sidste weekend var et enkeltstående event, hvorfra en stor del af dem, som har været smittet over den seneste uge, har været med til denne event, siger han og fortsætter:

- Det har også noget at gøre med størrelsen af kommunen. Når der har været et enkeltstående event, hvor 10-12 er blevet smittet, ser det rigtig højt ud på en kommune med et indbyggertal som Kertemindes.

Husk omtanke

Og selvom kommunens tal ser ud til at gå den rigtige vej, så opfordrer borgmesteren til, at Kertemindes borgere husker på retningslinjerne.

Læs også Kerteminde indfører restriktioner for besøg på plejehjem

- Vi har omtanken med, og der er absolut ikke nogen grund til, at man skal gå i panik. Men vi skal stadigvæk have tanken på at huske de gode retningslinjer, som vi har levet med i et halvt års tid nu, siger han.

Udover Kerteminde har også Middelfart, Odense og Faaborg-Midtfyn Kommune høje incidenstal og er derfor også på sundhedsmyndighedernes observationsliste.